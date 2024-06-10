樋口毅宏 サイン本 民宿雪国 祥伝社文庫 希少品 入手困難

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18.サイン本。経年いたみあり。承知置きの上、ご購入お願い致します。クッションに包んで発送致します。宜しくお願い致します。⑱大勢に惜しまれながら、国民的画家・丹生雄武郎が亡くなった。享年九十七。彼は一方で寂れた民宿のあるじでもあったが、その生涯は未だ多くの謎に包まれている―。期待した筋書きを幾度も裏切られる破天荒な構成、そして昭和史の裏面を抉りながら最終的に物語が辿りつくのは…!?小説界が驚倒した空前絶後、衝撃の大傑作。