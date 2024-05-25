Switch ジョイコン 2セット ネオンパープル×ネオンピンク ニンテンドー

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Switchジョイコンネオンパープル×ネオンピンクネオングリーン×ネオンイエローニンテンドー薄いスレ・小キズ等ありますので、わかりにくいとは思いますが画像にてご確認・ご判断よろしくお願い致しますスティックは左右とも最新バージョンの新品のスティックに交換済みで、本体ロック含めその他不具合など異常は見られませんでしたストラップは+180円にて2本付属可能ですので、ご購入前にコメントよろしくお願いしますお値下げ・色変更はまだ考えておりません記載以外にもスレキズがある場合がありますので、ご了承よろしくお願い致します24時間以内には発送手続き致します