楳図かずお『14歳』（帯付き）　全巻完結セット 全13巻 文庫版

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますm(__)m楳図かずお先生の『14歳』全巻セット全13巻文庫版 となります。1巻以外の全ての本に帯付きでございます。コンディションは写真でご確認いただけたらと思いますが主観ですが本によっては多少のやけがあるものもございます。ただし、気持ち良く通読、楳図ワールドをどっぷり鑑賞できるレベルかと思われます。同じく楳図かずお先生の『漂流教室 文庫版 全巻セット』も出品しておりますのでよろしければチェックいただけたら嬉しいです。簡易包装で発送させていただきます。どうぞよろしくお願い致しますm(__)m「14歳」文庫版楳図かずお#楳図かずお#楳図_かずお#本#コミック／コミック
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