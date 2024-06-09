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- 【psa10、psa9連番】グレイシアvmax hr 2枚
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商品詳細
種別···シングルカード、2枚連番レアリティ···HR鑑定状況···PSA10鑑定状況···PSA9自身でpsaに出したワンオーナー品です。写真のものを丁寧に梱包の上、発送いたします。※コンビニ払いの場合は購入前に必ずコメントください。振り込まない方がいるため、早期にお支払いいただけない場合にはお断りする場合があります。※カードの状態に関しましては、PSAの評価通りとさせていただきますので、psaにご理解ある方のご購入をお願いいたします。状態は写真でご確認ください。※値下げ可能かと言った質問は回答しませんので、ご了承ください。検索用ガブリアス25thガブリアス25thpsa10リザードンフシギバナカメックスピカチュウコイキングミュウミュウツーレシラムゼクロムレックウザギャラドスピィロケット団サンダーミライドンプロモコライドンエリカのおもてなしエリカの招待リーリエの全力ピッピカミツレのきらめきミモザsarsrナンジャモsarsrバンザイピカチュウ
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