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PS4本体 コントローラー シージ ニーアオートマタ cod bo4
商品番号 J43231548119
商品名

PS4本体 コントローラー シージ ニーアオートマタ cod bo4
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 6,299 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て動作異常ありません！・PlayStation4本体:汚れなし、傷あり。・純正コントローラー(DUALSHOCK4):汚れなし、少々傷あり。・レインボーシックスシージ(Rainbow6Siege):ディスク傷汚れなし。・ニーアオートマタ(NieR:Automata):ディスク傷汚れなし。・CODBO4(CallofDutyBlackOps4):ディスク傷汚れなし。電源ケーブル、HDMIケーブル、コントローラー充電ケーブル付き。※即購入可※9月14日~23日は発送できません。
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