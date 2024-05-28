マーヴルスーパーヒーローズvsストリートファイター セガサターン

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商品詳細
ケースに細かなキズや擦れはありますが、それ以外は綺麗な状態を保っています。取説の保存状態は良好。盤面にもほぼキズはないかと判断します。あくまで中古品で素人判断であることをご了承ください。よろしくお願いします。
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