美品　水樹奈々NANA MIZUKI LIVE CASTLE2011 DVD

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商品詳細
水樹奈々さんのライブキャッスル×Journeyのdvdです。中のキングナイト、クイーンナイトのお箱や中身、大変綺麗な状態です。「水樹奈々/NANAMIZUKILIVECASTLE×JOURNEY-KING-〈5枚組〉」「水樹奈々/NANAMIZUKILIVECASTLE×JOURNEY-QUEEN-〈5枚組〉」水樹奈々定価:各￥74071番外側の付属箱が、端がやや欠けております。※あくまでも中古品の為神経質な方は購入をご遠慮くださいませ。※お値段お安い為簡易包装となります。※発送方法のご指定や日時のご指定はご遠慮くださいませ。
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