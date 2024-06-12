三山ひろしの世界　10枚組CD BOX 新品未開封品

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商品詳細
ユーキャンの通販限定商品「三山ひろしの世界」10枚組CDBOX新品未開封品となります。オリジナル曲に昭和の流行歌、長編歌謡浪曲「三山節」を味わい尽くす全161曲の決定版！鑑賞ガイド、歌詞集、オリジナル収納ケース付き。定価は31680円ですが少しお安くお譲りします。#三山ひろし #CD
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