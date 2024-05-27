【裁断済み】成長・発達期における不正咬合の早期治療

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小児期における咬合の発達と異常 小児期における咬合の発達と異常



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診療内容 | ひとみ矯正歯科クリニック 診療内容 | ひとみ矯正歯科クリニック



小児矯正｜お子さんの成長に合わせた矯正治療｜津田沼の矯正歯科なら ... 小児矯正｜お子さんの成長に合わせた矯正治療｜津田沼の矯正歯科なら ...

序文にかえて―なぜ不正咬合の早期治療が必要なのか―第1部 理論編 第1章 成長・発達期における咬合の発育と育成に関する概念 第2章 成長・発達期において必要な咬合のルールと生理的機能咬合の役割 第3章 成長・発達期における不正咬合の治療と咬合育成への戦略 第4章 成長・発達期における不正咬合の治療と咬合育成への戦術第2部 臨床編 第5章 成長・発達期における不正咬合治療の装置と調整法 垂直的咬合誘導装置（オーバーレイ）の作製法と２×４装置の調整法 第6章 成長・発達期における不正咬合治療（その1） 第一大臼歯の咬合関係がII級（骨格性II級）の咬合育成症例 第7章 成長・発達期における不正咬合治療（その2） 第一大臼歯の咬合関係がIII級（骨格性III級）の咬合育成症例 第8章 成長・発達期において垂直的不調和における抜歯の問題点 永久歯咬合の完成とPosteriorDiscrepancyの問題保存修復保存修復学エンドペリオ義歯総義歯部分床義歯全部床義歯フルデンチャーパーシャルデンチャー外科歯周外科CRコンポジットレジンSRP矯正マイクロスコープインプラントGBRダイレクトボンディングラバーダム