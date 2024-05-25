SixTONES 1ST (初回盤A) 、(通常盤)２本セット

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商品詳細
SixTONES1ST(初回盤A)、(通常盤)の２本セットキズ等少なくキレイな状態です。商品内容(初回盤A)はBOXケース、デジパック仕様ケース、CD1枚、DVD1枚、歌詞カードです。(通常盤)、スリーブケース、ディスクケース、CD1枚、歌詞カード、フォトブックです。即購入可能です。よろしくお願い致します(^^)
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