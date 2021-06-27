高橋李依 透明な付箋 オンラインサイン会 直筆サイン

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商品詳細
12月に同棲をするため、コレクションの整理が必要になりました。人気声優の高橋李依さんの1stEP発売記念2021年6月27日のオンラインサイン会の抽選品になります。当選書はなく、納品書が入っていました。納品書に関しては、個人情報が記載されている為、お送り致しません。歌詞カードに名前とイラストがある為、隠してあります。到着したままの状態で飾っておりました！即、購入可能です。#高橋李依#直筆サイン#声優
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