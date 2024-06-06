Nintendo ゲームキューブ　本体

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中古ゲームキューブ本体になります。付属品・説明書は全て付いてます。梱包箱自体は傷んでますが中身のゲーム機は綺麗に使用しているので年月の割には綺麗な状態だと思います。他写真必要でしたら質問ください。動作確認済みです。値引き交渉も歓迎です。よろしくお願いします。NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEVTAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo