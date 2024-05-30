美品　PSP3000グリーン　すぐ遊べるセット

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PSP-3000グリーンバリューパック☑️動作確認済み(良好品)☑️液晶画面、購入時に保護シート装着済み☑️画面焼けややありUMDからゲーム起動し動作確認済み→問題ありませんでした！全体的に目立つようなキズはなく状態は良いです。各ボタン類も問題なく動作します。付属品のクロスのみ欠品です。☑️PSP-3000本体（電池パック付き）☑️メモリースティックDUO☑️電源コード☑️ACアダプター☑️取扱説明書☑️外箱☑️おまけソフト画像の物が全てです。