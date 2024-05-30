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SwitchLiteGLAYニンテンドースイッチライトグレー外箱アダプタ
商品番号 F36084455416
商品名

SwitchLiteGLAYニンテンドースイッチライトグレー外箱アダプタ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEグレー　中古閲覧ありがとうございます！4年前に購入し、総プレイ時間は150時間ほどです。動作確認済み、充電やコントローラーに異常ありません。完全初期化、アルコールでの拭き取りをしてお送りいたします。外箱、アダプター付き。画面に保護シート貼り付け済みですが、少々ズレや気泡があります。理解のある方のみお願いいたします。喫煙、ペットなし。即購入可ご質問などあれば遠慮なくお伝えください！ニンテンドースイッチライト　中古color:GRAYゲーム機本体種類:NintendoSwitch充電器付き#任天堂#Nintendo
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