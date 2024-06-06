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New 3DS LL 本体2台とソフト
商品番号 H93551027061
商品名

New 3DS LL 本体2台とソフト
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コロナ禍で中古で購入しましたが、10時間程度しか使用しなかったので出品します。Newニンテンドー3DSLL2台パールホワイトペン、箱、充電ケーブル、4GBメモリ付きメタリックブルーペン付き、32GBメモリ付き3DSソフト10本パルテナの鏡と専用スタンド　ソフト箱無しゼルダ無双ドラゴンクエストⅪワンピースR2本　ソフト箱1つ非純正モンスターハンター3G2本スマブラ　ソフト箱無しどうぷつの森　ソフト箱無しモンスターストライク　ソフト箱無しセットでご購入頂ける方希望です。本体には使用に伴う擦り傷がございます。また、パールホワイトの表面に傷があります。本体側面の塗装剥がれなどはございません。全てのボタン動作は確認済みです。液晶画面に不具合はございません。タッチパネルに保護フィルムが貼り付け済みです。初期化済みです。写真の物が全てです。画像を参考にご購入のご検討お願いします。
http://narcologia.ru/goods/cowpox897339.html
http://narcologia.ru/goods/composite46954.html
http://narcologia.ru/goods/unusable731974.html

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