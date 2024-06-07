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ボウエンデザイン 1/6 スケールフィギュア マーベル キャプテンアメリカ
商品番号 F23313067029
商品名

ボウエンデザイン 1/6 スケールフィギュア マーベル キャプテンアメリカ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···スケールフィギュアボウエンデザイン1999年製4000体限定生産台座入れて35センチほどのスタチューです。箱は経年劣化、フィギュア自体には傷などは見当たりません。当方、ペットや喫煙者などおりません。#マーベル#アベンジャーズ#スティーブ・ロジャース#キャプテン・アメリカ
http://narcologia.ru/goods/contemplate593577.html
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