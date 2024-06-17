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- 【 V-MAX 対戦トリプルスターターセット】ポケモンカード 1BOX ポケカ
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商品詳細
【新品・未開封・シュリンク付】ポケモンカード1BOXとなります。正規ルート仕入れ商品ですので安心ください。再シュリンクなどの詐欺まがいの行為は一切しておりませんのでご安心ください。BOXに傷がつかないよう梱包材を使用し、ゆうパックにて発送させていただきます。迅速・丁寧な取引に努めますので何卒宜しくお願い致します。ボックスパックシングル...ボックスシリーズ...トレカその他ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/conception299157.html
http://narcologia.ru/goods/diamond283058.html
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