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- 希少 超獣 キングコング ブルーザー・ブロディ ブローディ フィギュア 未開封
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商品詳細
超獣 キングコング ブルーザー・ブロディ ブローディ フィギュア 未開封キャラクタープロダクツ未使用、未開封ですが、状態は良好かと思います。写真にて確認の上、ご検討下さい。完璧をお求めの方や神経質な方は、ご購入をお控え下さい。即購入OK興味のある方、よろしくお願い致します。#ブルーザー・ブロディ#キングコング#フランク・グーディッシュ#フランク・ドナルド・グーディッシュ#超獣#インテリジェント・モンスター#198cm#プロレス・スーパースター列伝#NWA#WWWF#全日本プロレス#新日本プロレス#移民の歌_レッド・ツェッペリン#ベートーヴェン『交響曲第5番運命』
http://narcologia.ru/goods/stealth405176.html
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