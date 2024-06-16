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- ❤大迫力2wayステレオスピーカー搭載❣超高性能＆本格的カラオケマイク♪❤
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商品詳細
3M-2149-M-★★★この商品のおすすめポイント★★★＊自宅で本格的なカラオケが楽しめる高性能＆本格的なカラオケマイク❤＊多機能１台４役❤＊リズムに合わせて点滅するダイナミックLEDライトも搭載で盛り上がる❤＊プロ仕様のオーディオプロセッサー＆チューニングシステム搭載❤＊手元操作で簡単手軽に優れたライブパフォーマンスを披露❤＊音量調整やエコー調整など楽しく歌いながら自在に切り替えOK❤＊多様なデバイスに対応し使い勝手＆利便性抜群❤【多機能１台４役カラオケマイク】本格的なエコー機能や音質調整ができるカラオケマイク♪高音質なbluetoothスピーカー搭載♪録音マイク＆FMラジオ機能搭載の1台4役な多機能ポータブルカラオケ！優れたデザインのカラオケマイクは、手にぴったりとフィットしより快適性を実現♪また、高品質なbluetoothモジュールを内蔵し、様々な歌唱用途に対応！自宅で本格的なカラオケが楽しめる、高性能なカラオケマイクです♪【ダイナミックLEDライト搭載！】音楽再生中、マイクの28個LEDライトが、リズムに合わせて点滅します♪音量が大きくなると、ライトが明るくなります。「LED」ボタンを長押しすることで、点灯/消灯できます。多彩なLEDライトはホームパーティーなどで、美しくロマンチックな雰囲気を手軽に演出♪【優れたライブパフォーマンス！】マルチレイヤーのノイズリダクションヘッダー、パワフルなスピーカー、残響エコー。プロ仕様のオーディオプロセッサーやチューニングシステムなどにより、簡単手軽に優れたライブパフォーマンスを披露！多機能ボタン搭載で、手元で簡単にモード切替OK！音量調整やエコー調整など、楽しく歌いながら自在に切り替えできます♪【使いやすい！】Bluetoothまたは3.5mmオーディオジャック搭載のワイヤレスマイク。iPhone/Android/携帯/タブレット/PCと、簡単に接続OK！また、TFカードを差し込んでマイクをご使用頂けます♪USBポートも搭載！多様なデバイスに対応しており、使い勝手＆利便性抜群♪
http://narcologia.ru/goods/freshman422756.html
http://narcologia.ru/goods/approximate861520.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis698044.html
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