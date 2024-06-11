

すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書 すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書



すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書 すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書



すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書 すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書



すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書 すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書



すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書 すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書



宮城県】雄勝硯 | とうほく知的財産いいねっと 宮城県】雄勝硯 | とうほく知的財産いいねっと



すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書 すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書



雄勝硯の値段と価格推移は？｜16件の売買データから雄勝硯の価値が ... 雄勝硯の値段と価格推移は？｜16件の売買データから雄勝硯の価値が ...



雄勝硯生産販売共同組合 - 雄勝硯生産販売協同組合 雄勝硯生産販売共同組合 - 雄勝硯生産販売協同組合



雄勝硯 すずり | フリマアプリ ラクマ 雄勝硯 すずり | フリマアプリ ラクマ



雄勝硯生産販売共同組合 - 雄勝硯生産販売協同組合 雄勝硯生産販売共同組合 - 雄勝硯生産販売協同組合



雄勝石・黒のテーブルウェア 雄勝 石の平皿 正方形（7寸）210×210mm【雄勝硯生産販売(協組)】 雄勝石・黒のテーブルウェア 雄勝 石の平皿 正方形（7寸）210×210mm【雄勝硯生産販売(協組)】



雄勝硯生産販売共同組合 - 雄勝硯生産販売協同組合 雄勝硯生産販売共同組合 - 雄勝硯生産販売協同組合



すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書 すずり 硯 雄勝硯 ⭕️細密彫刻 戊午 1.8kg超 大型硯 奏石作 - 書



高級な硯のおすすめ10選｜書道に欠かせない日本製・中国製のすずりを ... 高級な硯のおすすめ10選｜書道に欠かせない日本製・中国製のすずりを ...

NO.112⭕️1.8kg超の大型な彫刻雄勝硯[1]縦 183mm[2]横120mm[3]厚み35mm重さ1,870g[4]作硯者 雄勝硯作硯者 奏石[5]箱 別漆箱(朱色漆塗、下の箱の角にヒビ割れを補修してありますのでサービス品と御承知下さい。250mm✖️190mm✖️50mm)[6]彫刻サイン 昭和戊午神無月(昭和53年)奏石作[7]程度 美品[8]形状 彫刻長方硯◉雄勝石は、純黒色で圧縮や曲げに強く硯に適しています。雄勝硯の歴史は、600年前からと言われ、伊達政宗公もこの良質な硯を愛用し称賛し、硯作りを推奨したと言われています。○この作品は、今から44年前で一部自然石を残した彫刻長方硯仕上げしています。縁は、外周を3mm程、内側を2mm程丁寧に縁取りしています。上部には斜め格子模様地に錨風に、更に縁の左右にも雲型風に彫刻を入れたデザインとなっています。下部にも細かく中華風の彫刻をして全体を締めています。丘には、左上から右下にかけて石紋が流れるように見られます。厚みがあるので、見栄えと重量感のある作品となっております。硯陰は、左右が3cm幅と上下が2cm幅を残し、中を彫り下げて閉まりある作品としています。丁寧に、製作年月と署名を流麗に彫ってあります。是非、ご一考下さい。※画像にて十分にご確認下さい。※私のプロフィールを一読下さい。※⭕️私の今迄に掲示した作品をご覧下さい。(他に70点程あります。)