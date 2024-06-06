KaoUp ファンミーティング特典　サイン入フォトアルバム

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。『購入意思のないいいね不要です』水濡れ防止タイ俳優KaoNoppakaoとUpPoompatの1stファンミーティング「KaoUpLoveatFirstLive」の特典のフォトアルバムです。透明のアルバムファイルにサイン入の表紙と、以下の写真が入っています。ポストカード大写真 ３０枚L版写真 １２枚希望がある方は購入前にご指定ください。先に何も言わず最後の評価にクレームを言う方が多いです。後から言われてもこちらは何もできませんし、後からクレームを言われる方と取引はしたくありませんので当方から購入しないで下さい。ご理解の上でご購入ください。郵送中の破損、紛失については一切の責任が取れません。ご了承くださる方のみ購入をご検討下さいませ。プロフィール必読です。購入者様はプロフィールに記載してあることを全て了承したものとします。全評価5↓悪い評価3↑の方は即決不可。必ずコメントをお願いします。タイBLkaoupGMMBrightWinoffgun
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