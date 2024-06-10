掛け軸 拓本 版画 万葉歌碑 防人の歌 万葉集 巻二十　悠久 歴史 掛軸 です。

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掛け軸拓本17万葉歌碑防人の歌万葉集巻二十 悠久歴史掛軸です。歌人：作者未詳歌碑：防人に行くは誰が背と問ふ人を見るが羨しさ物思ひもせず『「今度」防人に行くのはどなたの旦那さん」と尋ねる人、そんな人を見るのは羨ましい限り。何の物思いもせずに。』場所：吹田市津雲台拓本サイズ（本紙）：354×638ｍｍ今回出品致します拓本は昭和以前の古き良き時代に採拓した原拓本です(採拓するにあたり許可が必要な場合は全て了解を得ています)。今では残念ながら、新たな拓本採択が出来なくなった場所が増えたと聞いています。それ故、原拓本（原碑（本物の碑石）から採った拓本）はもう手に入れることが難しい非常に価値のある貴重なものです。気に入って頂けたら値下げ交渉にも応じますのでお気軽にコメントください。自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 掛け軸 掛軸 拓本 原拓本 表装 骨董 日本画 絵画 版画 絵師 書 書画 書道 水墨画 茶道具 茶道 茶掛け 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 鑑定団 昭和レトロ 万葉歌碑 万葉集 防人の歌 詠み人知らず 作者未詳#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#拓本#万葉歌#詠み人知らず#作者未詳#防人に_行くは誰が背と_問ふ人を_見るが羨しさ_物思ひもせず#短歌#和歌#万葉歌#長谷寺#原拓本#昭和レトロ#水墨画#水墨#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...拓本形式...掛け軸・掛軸主題...万葉歌主な画材...墨