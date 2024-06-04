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商品詳細
実際に演奏できます。飾りとして購入したので一回も弾いてはいません。カなり昔に購入したので若干のシミが見られます。ご理解の程ご購入お願いいたします。サイズは畳で42㎝の10.5㎝です。
http://narcologia.ru/goods/passivity343683.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney312849.html
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