天獄ストラグル 獄スト 店舗特典 メッセージカード メセカ ブロマイド ４種

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天獄ストラグル獄ストオトメイトNintendoSwitch①アリスNET特典書きおろしメッセージ入りブロマイド5枚セット②アリスNETフェア特典インタビューブロマイド２種(村上誉那、ＪａｃＫ)③WonderGOO(ワンダーグー)特典書きおろしメッセージカード（ポストカード）5枚セット④GAMECITYオンラインショッピング特典書きおろしメッセージカード5枚セット特典４種セット。特典のみでゲームソフトは付属しませんのでご注意ください。①②は元より封の無いOPP袋に入っていました。③④は未開封品です。水濡れ防止梱包し、段ボール補強をして発送予定です。即購入可。コンビニ、ATM支払いはご購入前にコメント欄にてお支払予定日をお知らせください。#有里オトメイト#有里獄スト石川五右衛門(CV.八代拓)東洲斎写楽(CV.石川界人)宇賀菊之助(CV.斉藤壮馬)村上誉那(CV.鈴木崚汰)ＪａｃＫ(CV.古川慎)