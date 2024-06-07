人間国宝 藤原雄 黄胡麻窯変花入 M270◆貴重な縊れ胴の黄胡麻窯変花入です寸法 高さ約24cm 径約10cm共箱と栞があります目立った傷はありません経年のヨゴレ等はご理解の程、よろしくお願いいたします種類...備前焼



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