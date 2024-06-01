908❣️ 龍　銅　板　リーフ　龍　壁掛け

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龍 銅 板 リーフ 龍 壁掛けサイズ約52cm×32cm×1cm商品状態祖父の倉庫で保管されていました。銅板の腐食などもありますがとっても魅力の一作品です♪コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。#風水#龍