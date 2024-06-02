THE YELLOW MONKEY ライブグッズ ファンクラブ継続特典

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THEYELLOWMONKEYSUPERBIGEGG2017の特別指定席特典とBELIEVER.継続特典のピンバッジ3点のセット販売となります。新品未使用品になります。(赤いピンバッジのみ開封してしまいましたが、未使用です。)持っていても勿体無くて使えないため、使って頂ける方にお譲りしたいです。バラ売りも可能です。#ザイエローモンキー#イエローモンキー#イエモン#吉井和哉購入時の金額¥10,000グッズ種類···キーホルダー、ピンズ(ピンバッジ)