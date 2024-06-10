直筆サイン　チェキ　EXILE HIRO MAKIDAI

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。・HIROさんとMAKIDAIさん2人の、 サイン入りチェキです。 EXFAMILYの写真ケースも一緒に出品 致します。 ・10数年前に雑誌の懸賞で当選した写真 なので、かなりレアで貴重なお写真となります 又、インクの擦れは、届いた時からございまし た。 ・だいぶ時間は経過しておりますが、 写真の保存状態はいいと思います。ご理解の上 ご購入していただければと思います。 #HIRO#MAKIDAI#EXILE#エグザイル#サイン入りチェキ#チェキ
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