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直筆サイン　チェキ　EXILE HIRO MAKIDAI
商品番号 B22345384058
商品名

直筆サイン　チェキ　EXILE HIRO MAKIDAI
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 13,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。・HIROさんとMAKIDAIさん2人の、　サイン入りチェキです。　EXFAMILYの写真ケースも一緒に出品　致します。　・10数年前に雑誌の懸賞で当選した写真　　　なので、かなりレアで貴重なお写真となります　　又、インクの擦れは、届いた時からございまし　た。　・だいぶ時間は経過しておりますが、　写真の保存状態はいいと思います。ご理解の上　ご購入していただければと思います。　#HIRO#MAKIDAI#EXILE#エグザイル#サイン入りチェキ#チェキ
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