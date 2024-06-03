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【匿名配送】木村慧人ss stwmiuKANEアクリルスタンドコンプ4点セット
商品番号 L80637741377
商品名

【匿名配送】木村慧人ss stwmiuKANEアクリルスタンドコンプ4点セット
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 9,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SupersonicspSHOCKTHEWORLDstwMIXITUPmiuKANE4点セット第一弾、第二弾.計4点アクスタフルコンプセットです。新品のフルコンプリートセットは、私が見た中では出回り0でした。多少のお値段交渉は可能です。FANTASTICS木村慧人※中身を確認し、その後袋に入れ保管していた新品・未使用品ですが、初期からのスレ傷など気になる方はご遠慮くださいませ。プチプチに包み貴重な商品の為、追跡ありらくらくメルカリ便にて発送いたします。複数セット所持しているため整理のため出品致します。袋も別で保管しておりますので欲しい方は取引メッセージでお伝えください。お伝え頂かない場合はおつけ致しません。防水・プチプチ補強にて梱包いたします。　即購入OKです！⭕️他にも多数LDHグッズ出品中です。纏めてでお値下げ可能ですのでお気軽にお声掛けください。#じんLDH#じんファンタ#じんLDH木村　⇦こちらからご覧下さい。＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.＊゜＊.。.DANCEEARTHPARTYTHERAMPAGEDOBERMANINFINITYEXILETRIBELDHFANTASTICSファンタBALLISTIKBOYZバリボNAOTOTETSUYANAOKI岩田剛典佐藤大樹白濱亜嵐NAOTO小林直己ELLY山下健二郎岩田剛典今市隆二登坂広臣白濱亜嵐片寄涼太数原龍友小森隼佐野玲於関口メンディー中務裕太RIKU川村壱馬吉野北人陣龍岩谷翔吾浦川翔平LIKIYA神谷健太後藤拓磨鈴木昂秀武知海青長谷川慎藤原樹山本彰吾与那嶺瑠唯木村慧人八木勇征中島颯太堀夏喜中尾翔太澤本夏輝　瀬口日髙竜太加納嘉将海沼流星深堀未来奥田力也松井利樹砂田将宏缶バッジクリアチャームBATTLEOFTOKYOENTERTHEJr.EXILESHOOTITOUTDeadorAliveSupersonicSHOCKTHEWORLDMIXITUPBREAKDOWNYAWALLS
http://narcologia.ru/goods/hesitantly967684.html
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