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商品詳細
鉄製の楽器です。持って揺らすとシャラシャラと心地良い音色がします。#波紋音#ヒーリング#周波数#癒し
http://narcologia.ru/goods/injure931867.html
http://narcologia.ru/goods/waveform65617.html
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オトフラシ 鉄器 楽器-eastgate.mk
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