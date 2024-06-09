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No.174 【レア？】Ludwig 14インチ プラスティックエンドスナッピー
商品番号 C81006526982
商品名

No.174 【レア？】Ludwig 14インチ プラスティックエンドスナッピー
ブランド名 ラドウィッグ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は画像を御参照ください。ヴィンテージLudwigの、いわゆる“プラスティックエンド”と呼ばれるスナッピーで、14インチサイズです（参考までに14インチのヘッド上に置いて撮影しました）。PAT2517124との青い印字が残っています。ワイヤーの本数は12本で断線はなく、主観ではありますが、大きなヨレはないと思います。年代物の割には美品だと思います。単品での出品は非常にレアなのでしょうか？…海外のオークションサイトから購入すると、このスナッピーだけで¥20,000をゆうに超えてしまうと聞いたこともあります。この機会にいかがでしょうか？#ludwig#ラディック　#ビンテージ　#ヴィンテージ　#vintage#ドラム　#DRUM#スネア　#wfl#GRETSCH#leedy#slingerland#rogers#オーケストラ#吹奏楽　#打楽器#percussion#パーカッション　#スナッピー　#ワイヤー
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