新品氷室京介バングルブレスレット　入手困難

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日本製、真鍮バングルLASTGIGS限定品伝説のバングル裏側にはjudgemeallyouwan'tのメッセージが刻印で打ち込まれてます。2016年5月21日-22日-23日TOKYODOMEFINAL限定品になります。●サイズ:重さ/27g前後内周/15cm前後外周/17cm前後横幅/1.4cm前後厚さ/0.2cm前後●素材:真鍮鋳物●付属品:巾着袋●その他他製品との摩擦により、素材の特性上色落ちや色移りする可能性があります。ほかにも氷室京介さん関連のグッズ多数出品しております。#ゆーしゃん氷室京介グッズことらをクリックください。#氷室京介#ラストギグス#バングル#ブレスレット#限定品#メンズ#レディース#幅太#真鍮#真鍮鋳物#日本製#アンティークシルバー人気ソロアーティスト···氷室京介