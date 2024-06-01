廃盤モネットマウスピース B4S

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商品詳細
激レア、超貴重、超希少。B4S廃盤品、無傷。バックの1/2C〜3Cくらいのサイズ感でハイトーンからペダルトーンまで楽に出すことができます。とても貴重で手に入らない廃盤モデルです。お早めにどうぞ。種類···トランペットMonetteトランペットマウスピース#モネット#マウスピース
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