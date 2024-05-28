King\u0026Prince ピース Tシャツ タオル ツアーグッズ 値下げしました

キンプリ2023ピースのツアーグッズです。Tシャツタオルの2点です。別売りの場合はコメントにて承りますがまとめ売りの方がお安く購入できます。全て宮城公演の1度のみ使用、その後は自宅で保管しておりました。Tシャツは1度ライブ後に写真撮影のため着用したのみです。タオルは9枚目1部ほつれがあります。ご理解頂ける方のみご購入お願いします。コメントがありましても即購入の方を優先しますのでご了承ください。#ピース#キンプリ#ピースツアーグッズ#髙橋海人#永瀬廉人気グループ···King\u0026Princeグッズ種類···Tシャツタオル



【新品】 キンプリ LIVE TOUR 2023 ピース Tシャツタオル | フリマアプリ ラクマ



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