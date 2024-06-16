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長嶋ジャイアンツ　2000ミレニアムフィギュアブック
商品番号 P77250030800
商品名

長嶋ジャイアンツ　2000ミレニアムフィギュアブック
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···野球・2000ミレニアムチャンピオン　長嶋ジャイアンツ優勝記念　フィギュアブック・優勝記念限定盤定価16000円・箱自体に包装はされていませんが、　中のフィギュア購入時のまま　箱の中に保管されています。・シリアルナンバー入り・長期自宅保管のため、日焼け　タバコ臭あり#読売ジャイアンツ#巨人#長嶋茂雄#松井秀喜#高橋由伸#仁志敏久#桑田真澄#工藤公康#元木大介#村田真一#清原和博#江藤智#清水隆行#二岡智宏#斎藤雅樹#上原浩治フィギュア15体カード14枚
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