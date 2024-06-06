ニックン＆セイチャン　貯金箱

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ニックン＆セイチャンの貯金箱です。二人一緒にお買い上げお願いします。ほぼ未使用ですが、ソフトクリームの白いところに少し汚れがあります。(3枚目の写真参照)また、セイちゃんのコイン取り出し口に傷がありました。(5枚目の写真参照)●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。