ポケモンカード 黒煙の支配者 新品未使用 30パック

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商品詳細
ポケモンカード黒煙の支配者30パック新品トレカイダーで10パック制限3人分購入した物になります。定員が適当に置いていたものを取っていたので製造番号までは確認していません！スリーブに入れて保管しています。綺麗でも全てトラブル防止の為、傷ありでよろしくお願いします。まとめ買いで値下げ可能⭕！濡れ折れ対策で発送します。即購入⭕️値下げ❌返品❌よろしくお願いします。#ポケモンカード#黒煙の支配者
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