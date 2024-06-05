[未使用品]BUMP OF CHICKEN eastpak

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BUMPOFCHICKENツアー2017-2018PATHFINDERで発売された、EASTPAKとのコラボ商品ですリュックの持ち手の部分がからう時に合わなかったため、そのまま一度も使用せず、保管していました。状態はかなり良いと思います。写真をご確認ください。#BUMP#バンプ#BUMPOFCHICKEN#EASTPAK#リュック#リュックサック#バックパック#グッズ#PATHFINDER#ライブ#ツアー升秀夫藤原基央増川弘明直井由文藤くんチャマ人気グループ···BUMPOFCHICKENグッズ種類···その他