PROTECTIONRACKET ダブルフットペダルケース

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ご覧頂きありがとうございます。PROTECTIONRACKETのツインペダル対応のケースです。購入後外に持ち出すこともなく自宅保管しておりましたので未使用品に近い状態です。サイズ外寸：横47cm 高33cm 奥行26cm（ポケット含まず）内寸：横45cm 縦31cm 深さ22.5cm（ペダルスペース部仕切あり）仕切はベルクロで装着されており、取り外し可能です。・4つの小物収納ポケット・ケース内部はPVCで強化され、ペダルスパイクによるひっかかりや損傷を防ぐ仕様となっております。・背面には強力なベルクロを採用したキャリーカート用ベルトループが付いております。某Sハウスにて新品での販売価格は13,000円です。付属品→ショルダーストラップ。種類···その他アクセサリー・パーツ···ケース、バッグ