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PROTECTIONRACKET ダブルフットペダルケース
商品番号 O27927979710
商品名

PROTECTIONRACKET ダブルフットペダルケース
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。PROTECTIONRACKETのツインペダル対応のケースです。購入後外に持ち出すこともなく自宅保管しておりましたので未使用品に近い状態です。サイズ外寸：横47cm　高33cm　奥行26cm（ポケット含まず）内寸：横45cm　縦31cm　深さ22.5cm（ペダルスペース部仕切あり）仕切はベルクロで装着されており、取り外し可能です。・4つの小物収納ポケット・ケース内部はPVCで強化され、ペダルスパイクによるひっかかりや損傷を防ぐ仕様となっております。・背面には強力なベルクロを採用したキャリーカート用ベルトループが付いております。某Sハウスにて新品での販売価格は13,000円です。付属品→ショルダーストラップ。種類···その他アクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
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