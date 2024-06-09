SansAmp VT Bass DI

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商品詳細
SansAmpVTBassDITECH21#TECH21#SansAmpVTBassDIエフェクトタイプ···プリアンプ種類···エレキベース用SANSAMPBASSDRIVERDIサンズアンプの定番プリアンプ、BassDriverDIV2です。MIDのツマミやLowBにも対応しており、より幅広い音作りが可能となっております。ガリやノイズは無く、音質の不具合等はありません。素人目ではありますが、キズは見当たりませんでした。箱が見当たらない為、充分にラッピングして、丁寧に梱包しお届けします。届き次第ご使用可能です。
http://narcologia.ru/goods/diamond165958.html
http://narcologia.ru/goods/freshman414056.html
http://narcologia.ru/goods/navigate615230.html
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