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SansAmp VT Bass DI
商品番号 C93482369176
商品名

SansAmp VT Bass DI
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SansAmpVTBassDITECH21#TECH21#SansAmpVTBassDIエフェクトタイプ···プリアンプ種類···エレキベース用SANSAMPBASSDRIVERDIサンズアンプの定番プリアンプ、BassDriverDIV2です。MIDのツマミやLowBにも対応しており、より幅広い音作りが可能となっております。ガリやノイズは無く、音質の不具合等はありません。素人目ではありますが、キズは見当たりませんでした。箱が見当たらない為、充分にラッピングして、丁寧に梱包しお届けします。届き次第ご使用可能です。
http://narcologia.ru/goods/diamond165958.html
http://narcologia.ru/goods/freshman414056.html
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