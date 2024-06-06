unipex ワイヤレスマイク　2本　受信機セット

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商品詳細
unipex受信機wtd-8040×1台マイクwm-8030×2本傷は写真で判断お願い致します。アンテナありますがアンテナ線ありません。アンテナ￼線を別途用意お願い致します。（アンテナなしでも音は出ました。）動作確認済みワイヤレスマイクマイクＰＡ音響スピーカー
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