中国　玉石寿山石彫刻　布袋像　仏像　置物　N　5406

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商品詳細
大きさ 高さ約8.6cm 幅約6cm×4cm 重さ約280g全体的に欠けや擦り傷のような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国 玉石彫刻 布袋像 仏像 置物 唐木台付 C 5498 | tradexautomotive.com
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