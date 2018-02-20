斎藤和義　ギターストラップ　used品　送料込み

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商品詳細
斎藤和義 ギターストラップ開封後、自宅にて保管しておりました。ベルト部分や革の裏側など、擦れた跡があります。写真を見てご納得いただける方のみご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless796959.html
http://narcologia.ru/goods/capitation41808.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring121696.html
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