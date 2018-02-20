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斎藤和義　ギターストラップ　used品　送料込み
商品番号 T31471303584
商品名

斎藤和義　ギターストラップ　used品　送料込み
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 8,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

斎藤和義　ギターストラップ開封後、自宅にて保管しておりました。ベルト部分や革の裏側など、擦れた跡があります。写真を見てご納得いただける方のみご購入をお願いいたします。
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