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スケルトンエイプレコードプレーヤー
商品番号 C92863430277
商品名

スケルトンエイプレコードプレーヤー
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SkeltonApe（スケルトンエイプ）レコードプレーヤーになります。内容スケルトンエイプレコードプレーヤー限定品---レコード---レコードプレーヤーは全体的に経年の黄ばみと蓋部分に割れがありますが動作は問題ありません。針が古いので交換することをお薦めします。箱付きですが経年によるキズやへこみがあります。中古に御理解いただける方の購入をお待ちしてます。神経質な方はご遠慮ください。#ポリスター#コーネリアス#cornelius#trattoria#APE
http://narcologia.ru/goods/rouge773410.html
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