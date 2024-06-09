板倉新兵衛　萩焼　四方鉢　茶碗　新品未使用

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商品詳細
板倉新兵衛 萩焼 四方鉢 茶碗 新品未使用祖母の代からのかなり古いものです。一度も使用したことはありません。かなり綺麗な状態です。サイズは、直径18cm、高さ11cmほどです。写真の専用箱に梱包の上、発送致します。ぜひご検討ください(*^^*)#萩焼#陶磁器#美術品#古美術種類···茶道具種類···皿・鉢種類···皿・鉢
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