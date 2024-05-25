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篠笛　丸山　白竹　C「獅子田」　六穴六本調子　未使用　横笛　和楽器
商品番号 U25485167043
商品名

篠笛　丸山　白竹　C「獅子田」　六穴六本調子　未使用　横笛　和楽器
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...横笛未使用篠笛です。長さ約40㎝　重さ約49gビニール袋に入れてありましたが、撮影のため開封しました。ビニール袋は劣化しているため廃棄します。本体添付ラベルには「獅子田」丸山出品の篠笛には同じラベルが貼ってあります。ラベル画像は他の篠笛と共通画像を使用しています。未使用ですが、経年品です。ご了承の上お求めください。単品でお求めの場合、お値下げ不可です。複数購入ご希望の場合はコメント欄よりお知らせください。
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