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茶道具　金工師四世一ノ瀬宗辰作　唐銅　下蕪花入
商品番号 B45601909034
商品名

茶道具　金工師四世一ノ瀬宗辰作　唐銅　下蕪花入
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金工師四世一ノ瀬宗辰作花入。実家保管品です。未使用と思われます。高さ約28cm
http://narcologia.ru/goods/cotton311961.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture290541.html
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