椿和仁作　萩焼　銘『老松』　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具

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商品詳細
椿和仁作の萩焼茶碗になります。非常に良い出来映えで、落ち着いた雰囲気のある作品です。横幅 約12.5cm 高さ 約9.5cm#椿和仁#萩焼#老松#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/navigate784830.html
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