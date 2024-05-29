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椿和仁作　萩焼　銘『老松』　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具
商品番号 L84257444581
商品名

椿和仁作　萩焼　銘『老松』　茶碗　共箱　共布　略歴付　茶道具
ブランド名 萩焼
特別価格 税込 4,346 円
在庫状況 あり

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商品詳細

椿和仁作の萩焼茶碗になります。非常に良い出来映えで、落ち着いた雰囲気のある作品です。横幅　約12.5cm　高さ　約9.5cm#椿和仁#萩焼#老松#茶道具#その他の茶碗商品はこちら
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