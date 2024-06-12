MERIKEN BY SAMICK メリケンRG エレキギター

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商品詳細
メリケンのエレキギターです。長年、弾かず\u0026メンテナンスもしていません。弦の張り替えも必要です。サビ、汚れ等もあります。軽く埃のみ拭いて発送します。スタンド・ベルトは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/slide856187.html
http://narcologia.ru/goods/capitation361408.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic367412.html
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