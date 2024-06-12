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MERIKEN BY SAMICK メリケンRG エレキギター
商品番号 H65189995189
商品名

MERIKEN BY SAMICK メリケンRG エレキギター
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 11,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メリケンのエレキギターです。長年、弾かず\u0026メンテナンスもしていません。弦の張り替えも必要です。サビ、汚れ等もあります。軽く埃のみ拭いて発送します。スタンド・ベルトは付属しません。
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