プリパラ アクリルスタンド 紫京院ひびき ファルル

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アイドルタイムプリパラ アクリルスタンド アクスタひびきファルルプリパラのアプリゲーム「プリパズ」の高レアカードを製品化、ダッシュストアで販売されたアクリルスタンドです。出回りが少ないので希少かと思います。大切に大切に、保管しておりました。★紫京院ひびき(新品未使用)★ファルル(開封済、一時期暗所にて飾っていました)【注意】セット販売です。今月中に売れなければ開封して自分で使用します。出品に悩んでいるため、値下げは応じません。サイズ 約16cmやや大きめサイズになります。プチプチ包装の上、メルカリ便にて匿名発送即購入可能です。プリパズプリリズADオーロラライジングドリームプリティーリズムプリパラプリチャンプリマジプリティーオールフレンズキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)